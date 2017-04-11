Породнились с Крымом! В зоопарке крымская львица Эмма родила двойню

11.04.2017

Пара малышей сегодня появилась впервые перед телекамерами

У этой вольеры целый день аншлаг. Чтобы посмотреть на новорожденных львят, дети и взрослые выстраиваются в очередь. Но малышам до этого, похоже, нет никакого дела. Куда интереснее поспать! Во сне они, впрочем, еще милее. Мама за спящими малышами следит внимательно, она — уже опытный родитель. В отличие от мужа Эрни! До знакомства с суженой, которая родом из Крыма, лев долгое время жил один — так что пока подходить к детям побаивается. Как и посетители, папа видит детенышей впервые — целый месяц Эмма прятала детей от окружающих. А вот маленькие мары и родились, и растут на глазах посетителей. Это — самое большое потомство патагонских зайцев Беллы и Дина. Тройня у них появилась впервые. Детишек краснокнижные грызуны стараются спрятать от света фонаря за своей спиной. Хотя сами, рассказывают в зоопарке, те еще трусишки. Боятся даже своих кормильцев. Пол новорожденных специалисты еще не определили — животные слишком малы. А вот имена для крох уже начали подыскивать. И ждут помощи горожан! Варианты активно поступают. Львят, к примеру, чаще всего предлагают назвать Вовой и Димой. На втором месте — Тимон и Пумба.