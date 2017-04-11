Один против дома! Житель многоэтажки на Индустрии не дает отремонтировать крышу

11.04.2017

Председатель совета дома против общего решения поменять кровлю


Кровля здесь мягкая. Потому снег тает сам. Но из-за поврежденной ливневки талой водой заливает верхние этажи. Всю весну Людмила Григорьевна вынуждена сцеживать ее с натяжного потолка. Чтобы покончить с сыростью, необходим капитальный ремонт кровли. Деньги на счету дома есть. Поэтому решение об обновлении приняли на общем собрании. Председатель хочет еще и заменить стояки. Но денег на все не хватает. Покрыть разницу ссудой от управляющей компании жители не захотели. Когда мы дозвонились до председателя, он сообщил, что о собрании его никто не известил. Инициаторы просто обошли квартиры и собрали подписи. Право жильцов решать, как им осваивать бюджет дома, говорят юристы. Никто, в том числе и председатель совета, не вправе препятствовать проведению необходимых работ. Но судебные тяжбы могут затянуться, поэтому юристы рекомендуют в первую очередь провести общее собрание, на котором переизбрать председателя совета дома и заново проголосовать за ремонт кровли. И делать это нужно незамедлительно, пока не начался дачный сезон.

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