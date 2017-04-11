Доставать шорты и футболки пока рано: синоптики обещают Екатеринбургу похолодания

11.04.2017

Жаркое весеннее солнце может быть обманчиво

В ближайшие две недели еще возможны заморозки, поэтому автомобилистам советуют потянуть резину — и пока не менять покрышки. Кроме кратковременных похолоданий, апрель мало чем запомнится. Погода обещает быть сухой и достаточно теплой. Однако людям с повышенной метеочувствительностью все равно нужно оставаться настороже. Весной на атмосферных фронтах перемены нередки, что не лучшим образом сказывается на горожанах с болезнями сердца и сосудов и психическими заболеваниями. Им следует в такие дни воздержаться от перенапряжения и стрессов.