Апрельские тезисы Евгения Куйвашева: губернатор отчитался перед депутатами

11.04.2017

Свое пребывание на главном политическом посту области Куйвашев окрестил майской пятилеткой

Еще не май-месяц, а губернатор уже отчитывается перед депутатами за пять лет своей работы. В первую очередь, в заслугу себе и команде Евгений Куйвашев ставит исполнение майских указов президента. По мнению главы области, несмотря на трудности, с поставленными задачами правительство справилось: зарплаты бюджетников выросли, свердловчане стали дольше жить, реже умирать и больше рожать. А 90% сирот, по его информации, обрели новые семьи. Подытожив майскую пятилетку, губернатор перешел к апрельским тезисам — планам развития области на ближайшие годы. И этим, похоже, убил двух зайцев. Губернатор предложил сделать ставку на развитие промышленности и не терять набранного темпа. За пять лет валовый региональный продукт вырос в полтора раза, промышленный индекс в области уже на шесть пунктов выше, чем по стране. Куда двигаться дальше, докладчика спросили и парламентарии, представляющие интересы Екатеринбурга. Прозвучал вопрос о предстоящей транспортной реформе, которая грядет в 2019-ом году. Глава региона, изначально выступавший против кардинальных изменений, все-таки признал — без перемен не обойтись. Ответил губернатор и на больной для области вопрос о тагильской выставке вооружений, которая переехала в Подмосковье. Глава региона рассказал, что на полигоне Старатель продолжат демонстрировать заинтересованным сторонам возможности военной техники. Ожидается, что контракты на показах будут заключаться гораздо чаще, чем на выставке.