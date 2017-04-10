Земля уходит из-под ног: на Уралмаше у жилого дома образовались огромные ямы

10.04.2017

В подземелье рискуют провалиться и прохожие, и автомобилисты

По весне жители дома на Космонавтов считают ямы на дороге. Жалуются, один неверный шаг — и можно уйти под землю. Снег здесь почему-то сошел вместе с асфальтом. Повсюду зияют черные дыры, в которых исчезают не только ботинки, но и детали автомобилей. Накануне, например, в ловушку угодили три машины. Вытаскивать их пришлось всем двором. Как рассказали местные, в конце ноября здесь прокладывали газопровод. После того, как работы завершились, газовики засыпали ямы мерзлым грунтом. Сейчас земля оттаяла — и просела. Во дворе образовались три ямы, которые быстро растут. Жители в буквальном смысле оказались заложниками ситуации — ведь им отсюда не выехать. Жильцы, говорят, обратились в газовую службу еще на прошлой неделе. Но никакого ответа так и не получили. В компании, которая проводила земельные работы, заявили, что обращение поступило лишь сегодня. Пообещали, что уже завтра засыплют провалы щебнем. Ну, а когда земля подсохнет, газовики обещают провести благоустройство территории. В планах укладка асфальта и восстановление газона. Как новенький, двор станет к концу июня.