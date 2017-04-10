В Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида, чтобы выбить долг с семьи

10.04.2017

По словам 11-летнего мальчика, прежде чем ударить, у него спросили фамилию

В синяках Глеб ходит пятый день — с тех пор, как в подъезде неизвестные пересчитали ему ребра. Со слов мальчика, его избили из-за долга по кредиту, который якобы взяла мама. Звучала сумма в 300 тысяч. Из-за этой путаницы Глеб боится выходить из дома. У мальчика-инвалида, страдающего эпилепсией, и раньше были проблемы с общением, а теперь, жалуется мама, он и вовсе замкнулся в себе. Его обидчиков сейчас разыскивают следователи. Им предстоит выяснить, а были ли вообще коллекторы. Пострадавший рассказал, что на него набросились подростки 15-16 лет, которых, впрочем, могли нанять кредиторы. Если в этой громкой, но пока запутанной истории все-таки найдется кредитный след, но наказание светит не только хулиганам. В ответе за не в меру бойких сотрудников теперь и агентство. Это прописано в новом законе о коллекторской деятельности. Заемщиков запрещено не то что бить, но даже вводить в заблуждение и запугивать. Впрочем, сыщики не исключают, что банки и коммунальщики ни причем, а мальчик просто связался с плохой компанией. Но уголовное дело по факту нападения на инвалида уже возбуждено. Очевидцев призывают делиться с правоохранителями любой информацией. За расследованием следит даже российский детский омбудсмен. Анна Кузнецова доверяет сказанному в СМИ, утверждая, что за насилие над ребенком должны ответить и коллекторы, и кредиторы.