«Стерлядь» или «стерлеть»? 2500 горожан написали тотальный диктант

10.04.2017

Популярная акция прошла на 6 континентах: на земле, в воде и воздухе

Вниманию пассажиров — приготовьте для проверки свои… знания. На железнодорожном вокзале ждут не поезд, а тотальный диктант. Эту площадку, в первую очередь, открыли для тех, кого международная акция застала в пути. Впрочем, вагон и просто желающих проверить грамотность в необычной аудитории. Под диктовку где только не писали — нынче акция прошла на борту самолетов, в поездах, на кораблях и в троллейбусе. Курс на грамотность взяли 200 тысяч человек из 71 страны мира, в том числе две с половиной тысячи екатеринбуржцев. Это немного меньше, чем год назад, но не говорит о том, что у горожан пропал интерес к изучению одного языка. В этом году участникам диктовали сочинение писателя Леонида Юзефовича. Автор написал три текста для разных регионов страны, посвященных трем близким его сердцу городам на реках. Уральцам достались Пермь и Кама. Интересно, что эта рыба грамотеям оказалась не по зубам. С написанием именно этого слова связано большинство ошибок в диктанте. Участники честно признаются, что особо не готовились — и не повторяли правила орфографии и пунктуации. Диктаторы — те, кто озвучивают текст аудитории — как могли, подсказывали участникам написание слов и расстановку знаков препинания. В новой для себя роли выступил и музыкант Леша Маэстро — признается, читать рэп и диктант — не одно и то же. То ли диктаторы постарались, то ли текст был легким, но в этом году количество отличников побило многолетний рекорд. Без ошибок написал каждый десятый. Их успехи отметят через неделю.