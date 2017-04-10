Построят школы, детсады и поликлинику: Академический район станет больше

10.04.2017

Согласно проекту, в ближайшие шесть лет здесь сдадут еще 600 тысяч квадратных метров жилья

Третью и четвертую очереди Академического построят вдоль улицы Вильгельма де Геннина — от Краснолесья до Объездной дороги. На проектирование новых кварталов у строителей уйдет два года. А закончить застройку они планируют к трехсотлетию Екатеринбурга — новый, восьмой район, долен стать подарком к юбилею города. Уже сейчас Академический является самым крупным проектом комплексной жилой застройки в Европе. В ближайшем будущем там появятся еще две школы, три детских сада, поликлиника и спортивные комплексы. Застройщики делают ставку на шаговую доступность социальных объектов и — на создание новых рабочих мест, чтобы Академический ушел от формата спального района и стал городом в городе