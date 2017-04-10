Подарок Неизвестному: в Екатеринбурге открылась мемориальная доска с именем знаменитого скульптора

10.04.2017

Памятную плиту разместили на доме, где знаменитый горожанин прожил 8 лет

Память Эрнста Неизвестного увековечили в годовщину его рождения — 9 апреля скульптору исполнилось бы 92 года. Мемориальная доска выполнена из бронзы. На ней изображен сам мастер на фоне одной из самых знаменитых своих творений — «Маски скорби». По просьбе вдовы Неизвестного дату открытия плиты приурочили не ко дню его смерти, а ко дню рождения. Литейщикам пришлось срочно изготавливать доску, в итоге ее отлили на 4 месяца раньше условленного. Но, как утверждают создатели, на ее качестве это не отразилось.