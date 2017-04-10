Областной суд отправил в колонию банду риелторов, отбиравших квартиры у беспомощных хозяев

10.04.2017

Одного мужчину после сделки убили, другому — удалось сбежать

Во время приговора подельники веселятся вовсю. На скамье подсудимых — банда «черных риелторов», участники которой, по материалам дела, обманом отбирали у екатеринбуржцев жилье, а потом расправлялись с ними. Согласно обвинительному заключению, за 10 месяцев сообщникам удалось отнять у горожан две комнаты и квартиру. Ее хозяину организатор группировки Икром Раупов часто возил спиртное и уговаривал продать жилье. Когда мужчина оформил доверенность на сообщницу, от него решили избавиться — позвали на природу на шашлыки, задушили и сожгли тело. Жертвой едва не стала дочь Альбины Усольцевой. К умственно отсталой женщине риелтор втерся в доверие, переехал, а вскоре силой заставил продать комнату. Даже выстрелил ей несколько раз в ногу из пневматики. Еще одного пострадавшего сообщники и вовсе похитили ради денег. Долгое время спаивали, а потом повезли в нотариальную контору. Чтобы мужчина подписал необходимые документы, его избили, а после продажи планировали убить. Но потерпевшему удалось сбежать и обратиться в полицию. Когда подельников задержали, единственная женщина в банде пошла на сделку со следствием и сдала сообщников. Сами они вину не признают. По словам родственников обвиняемых, показания из них выбили. Однако огромная доказательная база говорит о другом. Все пятеро подсудимых признаны виновными. Самый большой срок из них получил организатор банды. Соучастники получили от 8 до 19 лет колонии строго режима. Но дело о черных риелторах еще не закончено. Потерпевшие и их родственники не теряют надежды вернуть свои квартиры. Сейчас рассматриваются гражданские иски об отмене договоров купли-продажи.