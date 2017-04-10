Дом на Альпинистов неделю сидит без газа из-за утечки

10.04.2017

Газовики не могут решить, за чей счет устранять неполадку

Аварийная служба обнаружила утечку в стояке, однако ремонтники — к возмущению жильцов — не спешат ее устранять. Повреждение обнаружили в квартире на третьем этаже. Хозяева затеяли ремонт — и решили поменять газовую плиту. Как выяснилось, утечка голубого топлива случилась из-за проржавевшего газопровода. Ради безопасности жителей газовики отключили весь стояк. Трубе уже больше сорока лет, ее надо менять. Цена вопроса 4 700. На этом дело встало. Согласно договору с Екатеринбурггазом, говорят в управляющей компании, коммунальщики ежемесячно оплачивают содержание газового оборудования. Потому, как только случилась авария, управленцы сразу обратились к газовикам с просьбой о ее устранении. Устранение аварий не входит в перечень работ договора, отвечают в Екатеринбурггазе. Невозможно предусмотреть, когда трубу съест коррозия. Жителям следует обратиться в районную администрацию. Вполне возможно, что вмешательство чиновников позволит прекратить этот спор и восстановить газоснабжение в доме.