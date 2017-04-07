Забили на победу: впервые в истории футболисты «Урала» вышли в финал Кубка России

07.04.2017

Казанский «Рубин» уральцы обыграли со счетом 2:1

Аплодисменты друг другу перед началом тренировки — лишь тихое эхо овации, которую устроили футболистам болельщики после вчерашнего матча. Фанаты «шмелей» гудели так, что было слышно на всю страну. Урал впервые в истории вышел в финал кубка России, обыграв соперников из Казани. Сами герои, кажется, больше рады не своей победе, а за горожан. Уралу накануне будто сами стены помогали. Мячи соперников буквально летели мимо ворот. В первом тайме, например, форвард Рубина не смог реализовать пенальти. Но на удачу футболисты теперь не надеются — серьезно готовятся к предстоящему финалу. Ведь для клуба это путевка на европейский турнир, где команда сможет померится силами с звездами мирового футбола. Но пока игроки нацелены не на Европу, а на Сочи. Впереди финал Кубка России, в котором шмели сразятся с «Локомотивом». Уральские болельщики сейчас активно бронируют билеты на матч. А сам клуб после вчерашней победы завалили письмами с просьбой организовать фанатский выезд к Черному морю. У самих футболистов мысли и мышцы заняты отработкой разных игровых моментов. Пенальти важный элемент, ведь нередко финальные баталии заканчиваются серией 11-метровых ударов. Многие болельщики заметили, что грядущий матч это столкновение не только двух команд, но и двух знамениты российских тренеров: Семина и Тарханова. Однако тренера «шмелей» это смешит. Отрабатывать удары и приемы уральцы будут не только на тренировках. До 2 мая они сыграют несколько матчей чемпионата России. Ближайший с Оренбургом пройдет уже в понедельник.