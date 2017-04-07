Полицейские арестовали свердловчанина, который пытался организовать убийство двух женщин

07.04.2017

Чтобы вывести его на чистую воду, правоохранители примерили на себя роль киллеров.

Злоумышленника органам сдал житель Екатеринбурга, к которому тот обратился с криминальной просьбой. Жертвами могли стать предпринимательница и ее дочь, которым мужчина задолжал деньги. Благо, предполагаемый исполнитель пошел не на преступление, а в полицию. Оперативники согласились стать подельниками. Во время сцены похищения «клиенток» заказчика и задержали. Выяснилось, что за грязную работу он обещал киллеру сто тысяч рублей. Теперь организатору грозит до 15 лет тюрьмы.