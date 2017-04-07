Новым главой администрации Ленинского района стал Дмитрий Ноженко

Вчерашний областной чиновник пришел на смену прежнему руководителю Евгению Архипову, который не так давно стал вице-мэром Екатеринбурга. У Дмитрия Ноженко опыт работы в городской администрации тоже есть. В «нулевые» он возглавлял комитет по товарному рынку, после чего ушел в областное правительство.
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