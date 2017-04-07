Новым главой администрации Ленинского района стал Дмитрий Ноженко

07.04.2017

Вакантную должность занял бывший министр экономики Свердловской области


Вчерашний областной чиновник пришел на смену прежнему руководителю Евгению Архипову, который не так давно стал вице-мэром Екатеринбурга. У Дмитрия Ноженко опыт работы в городской администрации тоже есть. В «нулевые» он возглавлял комитет по товарному рынку, после чего ушел в областное правительство.

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Новым главой администрации Ленинского района стал Дмитрий Ноженко