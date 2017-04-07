На улице Электриков строители скидывают строительный мусор прямо с крыши

07.04.2017

Грязь летит в разные стороны, оседая в легких

Весьма своеобразно используют этот контейнер для мусора строители, ремонтирующие кровлю. К возмущению жильцов, они скидывают сюда шлак с чердака. Пыль в глаза местным рабочие пускают уже несколько дней. Особенно недовольны жильцы соседних домов. Ведь грязь летит прямо в их окна. И это не такая уж бредовая идея. По словам соседей, строители портят им не только вид из окна и ландшафт, но и здоровье. Эти опасения и претензии мы передали строителям. Рабочие оправдываются, что лишь выполняют распоряжение начальства. Мы не стали просвещать работников сами, предоставив слово специалистам. В фонде капремонта, который является заказчиком работ, сообщили, что после нашего обращения по проблемному адресу сразу выехали представители стройконтроля. Именно они отвечают за безопасность и качество проводимых работ. Если у вас возникли претензии к строителям, следует жаловаться в организацию, осуществляющую контроль работ. Телефон, как правило, указывается на информационном стенде, который устанавливается при проведении капремонта.