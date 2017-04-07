Экскурсия в заводской цех: на Урале набирает популярность промышленный туризм

07.04.2017

Эксперты назвали это направление самым перспективным для Урала


Иван-чай на выставке самый популярный напиток. Ведь, по мнению туроператоров, он является таким же символом Среднего Урала, как сказы Бажова и, например, река Чусовая. Путешествия по ней — это уже не обычные сплавы, а большие фестивали. Большую часть стендов туристической выставки нынче заняли уральцы. И большинство их предложений — для своих: местным советуют не уезжать, а отдыхать дома: кататься на горных лыжах, играть в гольф, совершать паломничества и посещать музеи. Искушенных туристов удивить стало все сложнее, поэтому туроператоры решили делать ставку на главное богатство Урала — заводы. В области развивают промышленный туризм — с экскурсиями по металлургическим и машиностроительным предприятиям и атомной станции. Но тех, кого дома не удержишь, ждут все края географии: от Африки до Америки. В тренде — отпуск с пользой, во время которого можно чему-нибудь научиться. Какие путешествия без сувениров. Кроме традиционных магнитов на холодильник, уральцам предлагают берестяную посуду из Кургана, златоустовские пушки, пермские пряники, и тагильскую роспись с270-летней историей. Качество мастера гарантируют — чтобы от отпуска остались не только воспоминания, но и семейные реликвии.

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Экскурсия в заводской цех: на Урале набирает популярность промышленный туризм