Жительница дома на Химмаше жалуется на шум по ночам

06.04.2017

По ее словам, с начала года в квартире соседа на полную громкость играют советские песни.

Вера Михайловна потеряла покой с начала года. Музыка, говорит, гремит с 2 часов ночи и до утра. И так почти каждый день. Правда, нас сразу смутил репертуар меломана. Мы скачали самую повторяемую, по словам пенсионерки, песню — и дали для проверки ей прослушать. Но женщина музыки почти не слышит. Очень странно, ведь в неудобствах Вера Михайловна винит мужчину, проживающего четырьмя этажами ниже. Но он в этом не признается. Самое удивительное, что никто из соседей, с кем мы пообщались, от ночных концертов не страдает. Лишь сосед сверху припомнил, что на днях, действительно, слышал «Орленка». Вера Михайловна говорит, что жаловалась участковому, и тот обещал ей принять меры. Но когда мы позвонили правоохранителю, он эту заявку припомнить не смог. Когда полиция выезжает по такому сигналу, для меломана это может закончиться штрафом. Налицо нарушение правил пользования жильем, говорят юристы. Нарушение этих норм могут фиксировать только правоохранительные органы. Но поскольку участковый этот вызов уже отработал, значит, вовсе не соседи являются источником шума.