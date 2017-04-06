О том, что их малышей зачислили в группу, родителей уведомят в мае по электронной почте. Выбрать садик можно возле дома или ближе к работе. По словам чиновников, наиболее сложная ситуация с местами в Академическом и Ботаническом районах, на Широкой речке и в центре. Но несмотря на это, путевки получат все дети трех лет и старше. Посмотреть садики и познакомится с персоналом родители смогут 15 апреля — в единый день открытых дверей. Для малышей с заболеваниями предусмотрены места в специализированных группах. А вот для тех, у кого двухлетки, проблема нехватки мест в муниципальных садиках
В Екатеринбурге начали составлять списки в детские сады
На места в них нынче претендуют почти 20 тысяч детей в возрасте от двух до семи лет.
О том, что их малышей зачислили в группу, родителей уведомят в мае по электронной почте. Выбрать садик можно возле дома или ближе к работе. По словам чиновников, наиболее сложная ситуация с местами в Академическом и Ботаническом районах, на Широкой речке и в центре. Но несмотря на это, путевки получат все дети трех лет и старше. Посмотреть садики и познакомится с персоналом родители смогут 15 апреля — в единый день открытых дверей. Для малышей с заболеваниями предусмотрены места в специализированных группах. А вот для тех, у кого двухлетки, проблема нехватки мест в муниципальных садиках