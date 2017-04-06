В Екатеринбурге начали составлять списки в детские сады

06.04.2017

На места в них нынче претендуют почти 20 тысяч детей в возрасте от двух до семи лет.


О том, что их малышей зачислили в группу, родителей уведомят в мае по электронной почте. Выбрать садик можно возле дома или ближе к работе. По словам чиновников, наиболее сложная ситуация с местами в Академическом и Ботаническом районах, на Широкой речке и в центре. Но несмотря на это, путевки получат все дети трех лет и старше. Посмотреть садики и познакомится с персоналом родители смогут 15 апреля — в единый день открытых дверей. Для малышей с заболеваниями предусмотрены места в специализированных группах. А вот для тех, у кого двухлетки, проблема нехватки мест в муниципальных садиках по-прежнему стоит остро. На ясли претендуют 18 тысяч маленьких горожан, но путевки получат только 4 тысячи. Для улучшения ситуации в этом году в городе появится еще 775 новых мест: один садик вернут в строй, еще два построят с нуля.

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