Скользкая ситуация: екатеринбурженка пытается получить компенсацию за падение у торгового центра

06.04.2017

Выходя из магазина, женщина поскользнулась на крыльце. Но руководство молла отвечать за подорванное здоровье отказалось.

Из-за этих травм Анжелика Анатольевна вынуждена периодически надувать шарики — чтобы восстановить дыхание. Его она сбила, упав на выходе из торгового центра. По крыльцу, ведущему к дороге, женщина не спустилась, а скатилась точно с горки. Ухватиться горожанке было не за что. Крыльцо было мало того, что скользким, но еще и без поручней. Из больницы пострадавшая со справками отправилась в администрацию торгового центра — попросила оплатить ее лечение. Но там, говорит, стали настаивать, что поскользнулась женщина по собственной неосторожности. Мол, крыльцо было убрано. Это подтверждает и фотография, сделанная в день падения. Видно, что на крыльце белым-бело. Но даже это для предпринимателей не аргумент — ведь, говорят, надо еще доказать, что упала женщина именно на их крыльце. Но и невооруженным глазом видно, что здесь нетрудно поскользнуться. По правилам, поручни должны быть установлены не только возле пандуса, как здесь, но и рядом со ступеньками. А на крыльце должно лежать особое прорезиненное покрытие. У женщины, пытающейся получить компенсацию за вред здоровью, есть сведения и о других поскользнувшихся. То, что здесь страшно ходить и зимой, и летом, подтверждают многие. Но раз торговый центр проблемы в упор не видит, доказывать опасность подъемов Анжелике Анатольевне придется в суде. В объектив камер наблюдения ее падение не попало, но у женщины есть свидетели. Раз решить дело миром не удалось, женщина намерена идти до конца — и не только возместить убытки в размере 77ми тысяч рублей, но и получить компенсацию за моральный вред. Кроме того, если суд признает опасность лестницы, можно будет добиваться устранения нарушений.