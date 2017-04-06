«Гроза Пионерки» за решеткой: автохама Игоря Новоселова отправили на 2 года в тюрьму

06.04.2017

Реальный срок он получил за хулиганство, побои и угрозу убийством.

От подсудимого конвоиры просят держаться подальше. «Гроза Пионерки» непредсказуем — собственно, именно поэтому Игорь Новоселов в который раз проходит по этому коридору. Теперь его судят за нападение на таксиста, который якобы помешал автохаму выехать из двора. По материалам дела, Новоселову не понравилось, что таксист встал у него на пути, когда высаживал пассажиров. Свое недовольство хулиган выразил с помощью ножа, которым он замахнулся на водителя. Холодное оружие уже стало визитной карточкой автохама. Впервые в качестве аргумента в споре он использовал его три года назад, прославившись на всю Россию. За нападение на дядю, а также угрозы продавцу и коммунальщикам, попавшим под горячую руку, Новоселов тогда получил три года ограничения свободы. Правда, очень быстро сбежал — и долгое время мотался по стране. Теперь ему светит уже реальный срок — за новый случай хулиганства, угрозу убийством и побои. Обвинение просило упечь автохама за решетку на 5 с половиной лет, но суд смягчил наказание. Приговор Игорь Новоселов слушает с улыбкой, позируя журналистам. Не до смеха, кажется, только его отцу, который — как и сын — оказался весьма вспыльчивым. Так и не услышав ответа, мужчина из зала вышел. А Игорь высказал свое несогласие с решением суда. Подопечного продолжает защищать и адвокат. По его версии, Новоселов вовсе невиновен- мол, напав на таксиста, он защищал сидевшую за рулем беременную супругу. Приговор защита собирается обжаловать. Если, конечно, времени хватит. Уже завтра суд начнет разбирать еще одно уголовное дело против Новоселова — о нападении на квартиру блогера. Не исключено, что сидеть за решеткой ему придется дольше, чем 2 года.