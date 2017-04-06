На Урале тает лед! Грядущий паводок опасен не только наводнениями, но и отравлениями

06.04.2017

Зараза может попасть в озера и реки, а оттуда — в желудки свердловчан.

Еще не май-месяц, но специалисты уже вовсю готовятся к приходу большой воды. Благо, паводок в этом году опаздывает на три недели — есть время встретить его во всеоружии. Инженеры каждый час проверяют уровень Волчихинского водохранилища, чтобы в нужный момент открыть шлюзы. Сейчас главный питьевой источник Екатеринбурга заполнен на 70%. Но это не значит, что городу грозит дефицит воды. За зиму осадков выпало на треть больше обычного. Тающий снег обещает наполнить чашу до краев, а излишки постепенно выльют в Чусовую. Работа плотины опасений не вызывает. Затворы работают, а дно уже проверили водолазы. Это важно потому, что наводнение грозит ухудшением качества питьевой воды. Разлившись, река может принести в город грязь и заразу. Поэтому за чистотой ресурсов внимательно следят на фильтровальных станция. Через Западную, к примеру, в сутки проходит 400 тысяч кубометров воды. Чтобы с ней в краны не просочились вредные примеси и микробы, состав внимательно изучают — и в случае отклонений от нормы принимают меры. Впрочем, на всякий случай весной специалисты советуют горожанам внимательнее следить за тем, что течет у них из кранов. Как минимум — ни в коем случае не пить воду без кипячения.