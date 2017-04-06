Артисты «Мариинки» в Екатеринбурге: на уральской сцене ставят спектакль «Жизель»

06.04.2017

Менять сюжет с 200-летней историей не стали, лишь избавились от некоторых штампов.

В основе сюжета балета — классический любовный треугольник, предательство и смерть. И даже на том свете герои не обретают покой. Постановщики с помощью всевозможных приемов постарались заострить конфликт двух миров. Благодаря этому спектакль окутан мистической пеленой страданий. Для усиления эффекта из сценария убрали сцены, которые, по мнению балетмейстера, уже стали штампами. И хотя сам спектакль ничем революционным не выделяется, артисты собираются удивлять публику глубиной проработки сценария.