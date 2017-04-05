Вместо радио в машине Дмитрия — он сам. В дорогу таксист-вокалист отправляется исключительно с песней — чтобы люди радовались, и талант не пропадал. Правда, подпевать ему не каждый пассажир отважится. Голос у мужчины поставленный — за плечами музыкальный колледж. Когда-то он выступал на большой сцене, но в силу личных причин оставил ее — и пересел в такси. Песне на горло наступать не стал — оказалось, вождение и вокал отлично совмещаются. Репертуар у мужчины разнообразный — за одну поездку в салоне могут прозвучать попса, шансон и оперные арии. Плей-лист составляется с оглядкой на пассажиров. Для мужчин таксист исполняет военные песни и панк-рок, слух прекрасных дам услаждает хитами Григория Лепса или Стаса Михайлова. От такого музыкального сопровождения поездки пассажирки тают — начинают подпевать и порой порываются заплатить за бесплатный концерт. Впрочем, реакция бывает прямо противоположной, признается певец. Его внезапное соло не раз пугало попутчиков. Но заранее о концерте без заявки Дмитрий принципиально не говорит — старается устроить сюрприз. Впрочем, не исключено, что вскоре его будут узнавать — свои мобильные выступления певец записывает и выкладывает в сеть. Мечтает о том, чтобы
Живая музыка в такси: водитель Дмитрий Кадцын развлекает своих клиентов пением
Программа зависит от пассажира: девушкам полиричнее, мужчинам побрутальнее, военным побравурнее
Вместо радио в машине Дмитрия — он сам. В дорогу таксист-вокалист отправляется исключительно с песней — чтобы люди радовались, и талант не пропадал. Правда, подпевать ему не каждый пассажир отважится. Голос у мужчины поставленный — за плечами музыкальный колледж. Когда-то он выступал на большой сцене, но в силу личных причин оставил ее — и пересел в такси. Песне на горло наступать не стал — оказалось, вождение и вокал отлично совмещаются. Репертуар у мужчины разнообразный — за одну поездку в салоне могут прозвучать попса, шансон и оперные арии. Плей-лист составляется с оглядкой на пассажиров. Для мужчин таксист исполняет военные песни и панк-рок, слух прекрасных дам услаждает хитами Григория Лепса или Стаса Михайлова. От такого музыкального сопровождения поездки пассажирки тают — начинают подпевать и порой порываются заплатить за бесплатный концерт. Впрочем, реакция бывает прямо противоположной, признается певец. Его внезапное соло не раз пугало попутчиков. Но заранее о концерте без заявки Дмитрий принципиально не говорит — старается устроить сюрприз. Впрочем, не исключено, что вскоре его будут узнавать — свои мобильные выступления певец записывает и выкладывает в сеть. Мечтает о том, чтобы