Живая музыка в такси: водитель Дмитрий Кадцын развлекает своих клиентов пением

05.04.2017

Программа зависит от пассажира: девушкам полиричнее, мужчинам побрутальнее, военным побравурнее


Вместо радио в машине Дмитрия — он сам. В дорогу таксист-вокалист отправляется исключительно с песней — чтобы люди радовались, и талант не пропадал. Правда, подпевать ему не каждый пассажир отважится. Голос у мужчины поставленный — за плечами музыкальный колледж. Когда-то он выступал на большой сцене, но в силу личных причин оставил ее — и пересел в такси. Песне на горло наступать не стал — оказалось, вождение и вокал отлично совмещаются. Репертуар у мужчины разнообразный — за одну поездку в салоне могут прозвучать попса, шансон и оперные арии. Плей-лист составляется с оглядкой на пассажиров. Для мужчин таксист исполняет военные песни и панк-рок, слух прекрасных дам услаждает хитами Григория Лепса или Стаса Михайлова. От такого музыкального сопровождения поездки пассажирки тают — начинают подпевать и порой порываются заплатить за бесплатный концерт. Впрочем, реакция бывает прямо противоположной, признается певец. Его внезапное соло не раз пугало попутчиков. Но заранее о концерте без заявки Дмитрий принципиально не говорит — старается устроить сюрприз. Впрочем, не исключено, что вскоре его будут узнавать — свои мобильные выступления певец записывает и выкладывает в сеть. Мечтает о том, чтобы какой-нибудь продюсер услышал его и вернул на сцену.

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Живая музыка в такси: водитель Дмитрий Кадцын развлекает своих клиентов пением