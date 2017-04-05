Водоканал не может устранить аварию из-за припаркованных машин

05.04.2017

Пока вода в домах есть, и никто не торопится убирать автомобили


У жителей окрестных домов начались перебои с холодной водой. Заявки коммунальщики исправно принимают, но этим дело и ограничивается. Как выяснилось, проблемы с водой испытывают только жильцы верхних этажей. Особенно нелегко им приходится в коммунальные «часы пик». Примечательно, что жители видели возле дома технику Водоканала. Но экскаватор, так и не докопавшись до источника бед, вернулся в гараж. Вот это место. Машины стоят и по сей день. Как пояснили в Водоканале, правил парковки они не нарушают. Потому инспекторы ГИБДД повода для вмешательства не увидели. В управляющей компании «Стандарт» на нашу просьбу повесить объявления для автомобилистов ответили отказом. Говорят, от журналистов заявки не принимают. Это должен сделать Водоканал. И хотя от него уже была телефонограмма, директор Горводопровода согласился ее продублировать. Настоятельно просим всех автовладельцев прислушаться к этой рекомендации и не парковаться здесь до устранения аварии. Не исключено, что завтра вы сами останетесь без воды и без помощи соседей вам этот вопрос не решить.

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Водоканал не может устранить аварию из-за припаркованных машин