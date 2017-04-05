Ванная теперь в подвале: в двухэтажке Нижнего Тагила обрушился пол

05.04.2017

Обследование показало, что под квартирой исчезла перегородка


Так близко к провалу Ольга не была никогда. В квартире, куда она въехала всего пару лет назад, появился подземный ход, а ванная теперь этажом ниже. Опасаясь дальнейшего разрушения, женщина сбежала из дома. Подвал, где сейчас находится вся ванная комната, лично обследуют районные чиновники. Там, кроме сломанного унитаза, они нашли и причину обрушения. Когда и при каких обстоятельствах исчезла перегородка, на которой всё держалось, теперь будут выяснять правоохранители. Ведь это подсудное дело, резюмируют специалисты. Но хозяйку больше волнует вопрос, кто вернет стенку на место. В управляющей компании заявили, что восстанавливать подпорку и перекрытия будут только за счет собственников. Но раз за содержание жилья из 10 квартир платят только две, быстрого решения проблемы ждать не стоит. Заниматься благотворительностью коммунальщики не намерены. Ольга за коммуналку, кстати, тоже не платит. Ее долг перед УК составляет 20 тысяч, и погасить его возможности нет. Поэтому сколько ей придется жить у дочери, неизвестно.

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Ванная теперь в подвале: в двухэтажке Нижнего Тагила обрушился пол