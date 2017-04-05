Танки на Вторчермете: в Екатеринбурге военные готовятся к Параду Победы

05.04.2017

Гоняют строем и колоннами пока не всех — берегут ветеранов, а вот дебютанты этого года уже показывают себя во всей мощи

Двигаться со скоростью «Тигра» людям непросто — нужны месяцы тренировок. Не теряя времени, участники Парада победы привыкают к габаритам боевых машин и учатся соблюдать дистанцию. Расстояние между техникой всегда должно быть около 25 метров, а двигаться ей нужно со скоростью не больше 18 километров в час. Это все-таки не гонка вооружения, а ее показательное выступление. Вторую неделю по улицам Вторчермета колесит полсотни единиц техники. Все машины — действующие бойцы российской армии, они находятся на вооружении. Среди дебютантов новейшие зенитно-ракетные комплексы «Триумф» — гроза небес и нарушителей воздушных границ страны. Ими управляют только опытные военнослужащие. А вот в танки пускают даже срочников, которые прошли серьезный кастинг. В репетиции сегодня не участвовал только знаменитый ветеран Т-34. Его, как и ветеранов, берегут от перенапряжения. Ну, а строй, помимо танков, держат бронеавтомобили «Тигр», ракетные комплексы «Искандер-М» и системы «Ураган». Настрой у техники боевой — ее специально готовят к главному показу в году. Чтобы гусеницы участников не повредили асфальт, на технику традиционно надевают «калоши». Ей еще не раз до 9 мая придется колесить по городским улицам. Важно отработать синхронность. Соблюдать дистанцию в это время придется всему городскому транспорту. Ради прогонов Вторчермет будет перекрываться еще три раза — 12,19 и 26 апреля.