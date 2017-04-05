Прокуратура проверит МОАП из-за долгов по зарплате перед кондукторами и водителями

05.04.2017

Полутора тысячам сотрудников должны 8 миллионов рублей

Закручивать гайки Анатолию Иванычу с каждым разом все сложнее. Старые инструменты в мастерской автопарка давно пора выбросить, но новых никто не купит. Денег нет. Работникам и так в последнее время приходится покупать ключи и гайки за свой счет. Покупать запчасти, как, впрочем, выплачивать зарплату и расплачиваться за топливо и электричество, автобусному предприятию сложно уже несколько месяцев. Поэтому его вновь проверяет прокуратура. Надзорный орган выясняет, куда идут доходы. Зарплату за февраль водители и кондукторы получили только в начале апреля. Но после этого прокуроры выявили еще восемь миллионов, которые сотрудникам задолжали за март. Работники заявили, что стали получать не просто реже, но и меньше – оклады у многих сократились. Особенно тяжко приходится приезжим. Чтобы погасить долг по зарплате, руководство даже собирается взять кредит — и рассчитывают, что вскоре предприятию компенсируют перевозку областных и федеральных льготников. Их проезд за прошлый год до сих пор не оплатили. Ситуация должна поменяться, когда предприятие начнет получать прибыль. За тем, как устраняются препятствия с пути муниципального транспорта, внимательно следят даже в областном правительстве. Там считают, что маршрутную сеть Екатеринбурга нужно оптимизировать. И хотя комплексно новая транспортная схема изменится только в 2019-ом, первые изменения наступят же летом. В МОАП рассчитывают на определенный экономический эффект.