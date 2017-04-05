Не работа – песня! В Свердловской области делают баяны

05.04.2017

Баянных дел мастера в Михайловске — единственные от Воронежа до Камчатки

Это еще не музыка, но так звучат первые аккорды производства будущего баяна. «Скелет» инструмента — его корпус — выпиливают из бука, для большей прочности. То, что внутри — костяк из фанеры — гнут голыми руками — чтобы получился всего один шов. Такой короб поможет баяну звучать объемнее. Модный термин «ноу-хау» здесь звучит диссонансом. Все оборудование — из советских времен. Картон для мехов, например, гофрируют на стареньком прессе — таких в стране, кажется, больше не сыскать. Затем его обтягивают тканью, приклеивают к рамке и… эх, развернись душа! Интересно, что в инструменте все продумано, даже ширина этих полос — она значительно облегчает работу гармонистам. А вот Дмитрий на своем станке вытачивает язык баяна — он фрезерует голосовые планки. Эта работа едва ли не самая ответственная. Ошибешься в десятой доле миллиметра — и инструмент может остаться без голоса. Голоса баяну ставят тут же. Правда, прежде чем зазвучать мелодично, инструменты издают малоприятные звуки. Отшлифованные заготовки нарезают на полоски и ставят на места. И здесь точно не обойтись без музыкального слуха! Каждая полоска стали, пропуская воздух, должна издать свой звук. Качество настройки всегда проверяют вручную. Тестировать новые баяны собираются исполнители со всей округи. Они по очереди играют любимые мелодии и высказывают замечания. Но чаще всего музыкантам просто не к чему придраться. Такая отзывчивость позволяет играть самые сложные произведения. Александр Васильевич не первый год обучает на уральском инструменте своих учеников и признается — работать с ним просто песня.