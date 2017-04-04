Жители многоэтажки на Фрезеровщиков месяц сидят без лифта из-за капремонта

04.04.2017

Лифты не одобряет приемная комиссия

Замена лифтов в этом доме изрядно затянулась. Почти месяц — по словам возмущенных жителей — прошло с момента обещанного пуска подъемников. Особенно тяжело тем, кто поднимается с детской коляской. Порой из дома за день приходится выходить не раз. А годовалую дочь одну не оставишь, говорит Екатерина. Лифты в подъездах меняли по программе капремонта. Пока шли работы, жители терпели. Но уже почти месяц, как рабочие ушли, а подъемники так и стоят. В управляющей компании только кормят завтраками. В таком же неведении пребывают жильцы остальных подъездов. Когда лифты заработают, спросить не у кого. Сегодня в доме работала приемная комиссия, сообщили коммунальщики. Разрешение на пуск лифтов не выдано, поскольку у ревизоров есть претензии к подрядчику. В приемную комиссию, помимо сотрудников фонда капремонта, входят работники организации, обслуживающей лифты. Акт приемки подписывается, когда ни у кого нет замечаний. Пуск лифтов намечен на следующий понедельник. по словам работников фонда капремонта, подрядчик больше жителей в этом заинтересован. поскольку он не получит деньги за работу, пока подъемники не примут.