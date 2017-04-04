Украденные невьянские иконы спустя 2 года нашлись на выставке в Первоуральске

04.04.2017

Три иконы пропали в столице Олимпийских игр во время закрытия магазина

На этом заседании судье приходится непросто. Адвокаты то и дело спорят и придираются к каждой запятой. А обвиняемая, кажется, до сих пор не понимает, как могла украсть… иконы. Все началось три года назад. Наталья продавала Невьянские иконы в салоне города Сочи. Торговля, рассказывает, не пошла, поэтому точку пришлось закрыть, а товар — вернуть обратно в Свердловскую область. Вот только три иконы до дома так и не доехали, заявляют истцы. Наталью они обвинили в краже. У Натальи другая версия: говорит, сотрудники фонда, получив иконы обратно, утаили три из них. А тяжбу затеяли с целью вымогательства. Чтобы доказать невиновность, женщине пришлось поднять всю отчетность: договоры, накладные, описи. Но в разгар судебного процесса один из пропавших ликов вдруг нашелся на выставке в Первоуральске. Та же рама, та же позолота — похожую как две капли воды икону с выставки сняли в тот же день и под охраной отвезли в суд. Защитники, едва взглянув на экспонат, заявили: это и есть их пропажа. Мол, даже ярлык с инвентарным номером приклеен рукой Натальи. Но в фонде невьянской Иконописи утверждают: одинаковый ярлык это совпадение — тот же номер они присвоили экспонату случайно. Икона похожа, но не идентична! Заявляют, этот Георгий Победоносец был написан лишь в 2017ом, но отличия в копии заметит лишь профессионал. Однако адвокаты обвиняемой все же настаивают на проведении экспертизы. Похоже, точку в громком споре поставят только специалисты. Если вину Натальи докажут, женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Помимо кражи икон ей вменяют еще и хищение выручки с их продаж.