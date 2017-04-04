Свалку под Березовским, на которую свердловский журналист пожаловался Владимиру Путину, ликвидируют в ближайшее время

04.04.2017

Сейчас решается вопрос, кто это будет делать – само предприятие или недобросовестный подрядчик


О нелегальной свалке под Березовским президенту рассказали на медиафоруме в Петербурге. В чистом поле бросили 4 тысячи тонн ила с очистных сооружений Екатеринбурга. Как объяснили в Водоканале, до нужного места его не довез нерадивый подрядчик. Водоканал обещает убрать их, как только сойдет снег. Впрочем, говорят на предприятии, проблема возникла и по объективным причинам — полигонов для дурно пахнущих отходов в области недостаточно. Водоканал предлагает использовать иловый осадок для рекультивации карьеров-либо в цементном производстве.

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