О нелегальной свалке под Березовским президенту рассказали на медиафоруме в Петербурге. В чистом поле бросили 4 тысячи тонн ила с очистных сооружений Екатеринбурга. Как объяснили в Водоканале, до нужного места его не довез нерадивый подрядчик. Водоканал обещает убрать их, как только сойдет снег. Впрочем, говорят на предприятии, проблема возникла и по объективным причинам — полигонов для дурно пахнущих отходов в области недостаточно. Водоканал предлагает использовать иловый осадок для рекультивации
Свалку под Березовским, на которую свердловский журналист пожаловался Владимиру Путину, ликвидируют в ближайшее время
Сейчас решается вопрос, кто это будет делать – само предприятие или недобросовестный подрядчик
О нелегальной свалке под Березовским президенту рассказали на медиафоруме в Петербурге. В чистом поле бросили 4 тысячи тонн ила с очистных сооружений Екатеринбурга. Как объяснили в Водоканале, до нужного места его не довез нерадивый подрядчик. Водоканал обещает убрать их, как только сойдет снег. Впрочем, говорят на предприятии, проблема возникла и по объективным причинам — полигонов для дурно пахнущих отходов в области недостаточно. Водоканал предлагает использовать иловый осадок для рекультивации
Также в разделе Экология
Вчера
Свалку под Березовским, на которую свердловский журналист пожаловался Владимиру Путину, ликвидируют в ближайшее время