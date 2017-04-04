Против «Платона»: водители 15-ти фур встали на ЕКАДе в знак протеста

04.04.2017

С 15 апреля тарифы увеличатся на четверть

Бизнес Сергея стоит на обочине вот уже несколько дней. Все равно, жалуется, прибыли нет. Всю выручку который месяц «съедает» не семья, ради которой дальнобойщик и трудится, а система «Платон». Им теперь любые федеральные дороги дороги, вздыхают шоферы. После введения платы за проезд по автобанам у многих дело стало убыточным. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, водители большегрузов Екатеринбурге начали бессрочную забастовку. Больше сотни грузовиков, которым новый налог вставляет палки в колеса, не вышли в рейсы, еще полтора десятка фур в знак протеста припарковалось на ЕКАДе. Теперь здесь настоящий городок. Водители варят еду на костре, а кухню оборудовали прямо в одной из фур. Здесь же обсуждают новости, которые приходят от товарищей по несчастью из других регионов. Ведь акция всероссийская. Правда, пока на акцию дальнобойщиков обратили внимание только полицейские. Тех, кто протестует против Платона, каждый день предостерегают — смотрите, не сверните с пути закона. Но бастующие стоят на своем. Говорят, не сдвинутся с места, пока дополнительные взносы полностью не отменят. Себе они дали срок минимум до 15 апреля, когда должна вступить в силу повышенная ставка – рубль-девяносто за каждый километр федеральной дороги. Эти взносы, жалуются, для них — неподъемный груз, ведь транспортники и так платят дорожный налог и топливные акцизы. Эти деньги, парируют в компании, обслуживающей систему Платон, идут на латание дыр на дорогах. С этой целью взносы и вводились. Ведь один 12-тонник наносит полотну столько же ущерба, сколько 50 тысяч легковушек. Поэтому справедливо, что шоферы должны компенсировать урон. Могло быть и больше, но пока плату за проезд по федеральным дорогам вносят лишь 80% владельцев фур. Остальные предпочитают протестовать и платить штрафы за движение в объезд системы. Хотя им, вместо этого, советует предлагают оформить льготы и освобождения от уплаты транспортного налога.