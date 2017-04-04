Подай знак! За отсутствие наклейки «Шипы» водителей будут штрафовать

04.04.2017

4 апреля вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения

Помимо предупреждающих шипов теперь водители обязаны наклеивать и такие опознавательные знаки, как «начинающий водитель» или «опасный груз». Нововведения в городе неожиданно спровоцировали дефицит на специальные наклейки. Популярной среди водителей «Ш» стала после изменения буквы закона. С сегодняшнего дня ее отсутствие под стеклом большинства автомобилей значит штраф. Согласно обновленным правилам, с такой наклейкой должны ездить все машины с шипованными покрышками — иначе их владельцы рискуют обеднеть на 500 рублей. Те, кто протянул резину, теперь думают, как остаться при деньгах. Предприимчивые торговцы уже набивают наклейкам цену — на волне ажиотажа их стоимость выросла в разы. Поэтому экономные водители на форумах делятся советами, как сделать значок своими руками. В автомагазинах востребованности «Ш» удивляются — ведь, говорят, это правило не вчера установили. Но раньше за это не наказывали, объясняют правозащитники. Хотя им самим нововведение не понятно. По словам экспертов, наклейка может быть полезна лишь на трассах, где есть скользкие участки и скорости выше. Следующим за машиной на шипованной резине важно об этом знать, чтобы в случае чего тормозить быстрее. В городах же особой разницы нет. Так или иначе водителям придется ездить по новым правилам. Помимо тех, кто на шипах, подать знак всем участникам движения ГИБДД требуют и от автомобилистов-новичков. Они обязаны обозначать себя особой наклейкой два года с момента получения прав. И кроме того, все это время не помогать коллегам. Следующие изменения автомобилистов ждут уже летом. В скором времени парламентарии собираются принять закон о перевозке детей. Делать это можно будет лишь в особых автокреслах и бустерах. Адаптеры для ремней безопасности собираются запретить.