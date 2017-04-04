Екатеринбург скорбит: горожане возлагают цветы к бюсту основателя города на Неве

04.04.2017

Эхом теракта стало усиление мер безопасности в екатеринбургском метрополитене

Тех, кто так и не доехал до своей станции, вспоминают по всей стране. Спустя несколько часов после теракта в северной столице екатеринбуржцы понесли цветы к бюсту Петра Первого. В память о погибших в питерском метро люди зажгли свечи. Взрыв в третьем вагоне электрички подземки унес жизни 14 человек. Еще около полусотни пострадавших находятся в больницах. В этой трагедии чудом уцелели уральские музыканты из группы «Гештальт» — они ехали в том самом поезде. Говорят, в тот момент в соседних вагонах даже не поняли, что произошло. О теракте стало известно лишь на станции. С минуты молчания сегодня началось внеочередное заседание областной антитеррористической комиссии. Губернатор выразил соболезнования петербуржцам и заверил, что регион готов оказать им всю необходимую помощь. Кроме того, глава региона призвал усилить меры безопасности на всех видах свердловского транспорта. Сразу после известия о взрыве в Санкт-Петербурге в екатеринбургском метро начали тщательно досматривать всех пассажиров. Особенно тех, что с рюкзаками и большими сумками. Горожане к этому относятся с пониманием. Известно, что теракт совершил выходец из Киргизии. Когда и как он стал радикальным исламистом, следствию еще предстоит выяснить. Но мусульманские организации уже осудили его поступок. Эксперты, между тем, советуют горожанам не поддаваться панике, но быть бдительными. Сейчас необходимо обращать внимание на подозрительные предметы, машины и не бояться сообщать о них в полицию. Не будет лишним присмотреться к соседям по вагону. В память о погибших в метро в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. Однако вместе с жителями северной столицы скорбит вся страна.