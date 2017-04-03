В Екатеринбурге судят организаторов покушения на экс-главу УВД

03.04.2017

Борис Тимониченко выжил после выстрела в голову

В суде Игорь Казаков молчалив и спокоен. Столь же хладнокровно, пытаются доказать следователи, он помогал организовывать убийство в прошлом главного полицейского Екатеринбурга. Мужчину обвиняют в том, что он был пособником покушения на жизнь бывшего силовика Бориса Тимониченко — подвез до места преступления киллера. Пуля раздробила жертве передние зубы и пробила глотку. Но, несмотря на тяжелейшую травму, Тимониченко выжил. Подозреваемого в покушении на его жизнь задержали спустя 3 дня. Им оказался бывший коллега правоохранителя — экс-глава Орджоникидзевского РОВД Олег Дудко. По одной из версий, так он решил отомстить за увольнение, по другой – был исполнителем чужого заказа. По информации сыщиков, подельники долгое время следили за Тимониченко, вычислив, что он утром выходит из дома в один и тот же час. Чтобы не наследить, стрелок надел поверх обуви капроновые носки, а после выстрела скрылся на машине, за рулем которой был Казаков. И как оказалось, это не единственное преступление, когда они работали в паре. По материалам дела, водитель уже помогал Дудко в поджоге чужого автомобиля. Но в отличие от сообщника, Казаков признал вину и пошел на сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство. На суде обвиняемый был не против съемки, однако на вопросы журналистов – лишь отшучивался. Немногословна и мать подсудимого. Если раньше женщина охотно рассказывала репортерам о том, что ее сын целиком и полностью доверял Дудко и не знал о его преступных планах, то сейчас она по просьбе адвоката старается ничего не говорить. Главный фигурант дела — Олег Дудко — находится под стражей. Известно, что свою вину он не признает и считает уголовное дело местью тех, кого они вместе с Тимониченко посадили в 90-е.