В Екатеринбурге больше 100 собак заразились чумкой

03.04.2017

Все заболевшие животные — бывшие бродяги, ныне обитатели передержки

Бедный Йорик как на иголках — ему ставят прививки от чумки. Это страшно, больно, но необходимо, убеждена его хозяйка. Среди четвероногих в городе свирепствует опасная инфекция. Спасение от вируса — вакцина, тем, кто привит, гибель не грозит. Пока жизнью рискуют, в основном, бродячие собаки. В городском приюте для бездомных животных из-за разгула инфекции пришлось объявить карантин — там чумка сгубила двоих постояльцев. Так или иначе с ними контактировали все 130 жителей передержки, поэтому среди них могут быть зараженные и переносчики. Остановить распространение заболевания у сотрудников пока не получается — ведь выявить чумного пса непросто. Всех собак в приюте сейчас кормят антибиотиками и вводят им иммуностимуляторы. Несколько питомцев в тяжелом состоянии пришлось отправлены в ветеринарную клинику. У Жули болезнь в острой форме. Медики никак не могут сбить температуру, из-за жара пациент не отходит от миски с водой. Заболевание опасно тем, что очень заразно. Вирус находится в любых выделения больной собаки. Это не только испражнения, но и слюни, сопли или слезы. Поэтому чаще всего рассадником чумки становятся места скоплений бездомных животных: свалки, частный сектор или передержки. Однако быть бдительными ветеринары советуют всем владельцам домашних животных. По мнению врачей, вина за распространения чумы среди питомцев лежит на самих хозяевах, которые не прививают собак. Вакцина если не спасает от заражения, то уж точно уберегает от осложнений.

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