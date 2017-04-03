ОСАГО в деталях: водителям разъясняют нюансы нового закона об обязательной автогражданке

03.04.2017

Деньги можно будет получить лишь в крайнем случае. Например, если машина восстановлению не подлежит


По словам экспертов, сделано это для удобства водителей и чтобы избежать спекуляций на рынке. Если раньше владелец машины, попавшей в аварию, получал денежную выплату — порой недостаточную чтобы покрыть ущерб — то теперь ему будут возвращать обновленное авто. При ремонте не будет учитываться износ запчастей, отныне механики используют лишь новые детали. Владелец вправе самостоятельно выбрать станцию техобслуживания из списка, предложенного страховщиком. Новый закон установил и предельные сроки ремонта машины — не более 30 дней. Нести ответственность за его качество будет страховая компания.

Также в разделе Законы
16.09.2016
Судьба ОСАГО: Минфин предлагает ввести трехуровневую градацию обязательного страхования
Судьба ОСАГО: Минфин предлагает ввести трехуровневую градацию обязательного страхования
23.03.2017
Автомобиль-двойник: екатеринбуржцу пришло 15 штрафов за чужие нарушения
Автомобиль-двойник: екатеринбуржцу пришло 15 штрафов за чужие нарушения
29.03.2017
Верховный суд разрешил родителям перевозить детей без автокресел после жалобы автомобилиста
Верховный суд разрешил родителям перевозить детей без автокресел после жалобы автомобилиста
10.10.2016
Скандально известный застройщик Владимир Воробьев предстал перед судом
Скандально известный застройщик Владимир Воробьев предстал перед судом

понедельник 03 Апреля 2017
ОСАГО в деталях: водителям разъясняют нюансы нового закона об обязательной автогражданке