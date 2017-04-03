ОСАГО в деталях: водителям разъясняют нюансы нового закона об обязательной автогражданке

03.04.2017

Деньги можно будет получить лишь в крайнем случае. Например, если машина восстановлению не подлежит

По словам экспертов, сделано это для удобства водителей и чтобы избежать спекуляций на рынке. Если раньше владелец машины, попавшей в аварию, получал денежную выплату — порой недостаточную чтобы покрыть ущерб — то теперь ему будут возвращать обновленное авто. При ремонте не будет учитываться износ запчастей, отныне механики используют лишь новые детали. Владелец вправе самостоятельно выбрать станцию техобслуживания из списка, предложенного страховщиком. Новый закон установил и предельные сроки ремонта машины — не более 30 дней. Нести ответственность за его качество будет страховая компания.