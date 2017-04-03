Литература на кончиках пальцев: слабовидящие школьники соревнуются в скорочтении

03.04.2017

Методом Брайля — на ощупь — участники изучают не только тексты, но и картинки

Классику Ксюша знает как свои пять пальцев. Но сегодня повесть Чехова дается нелегко — из-за волнения. Оно понятно — всего за две минуты девушке нужно прочитать как можно больше брайлевского текста, да еще и с выражением. Это задача не из легких. Чтецы на этом конкурсе берут не количеством, а качеством. Признаются: торопиться не стоит — в каждое слово внимательно вслушивается жюри. Шрифт Брайля делает книги для слабовидящих в три раза толще обычных. Чтобы перевести плоский текст в объемный, специалисты используют особый трафарет. В нем каждая клеточка — отдельная буква, стоит лишь отметить правильные точки. Кончиками пальцев слабовидящие изучают и литературу, и иностранные языки, и даже анатомию. А чтобы абсолютно слепой человек мог познакомиться с архитектурой, в таких книгах печатают объемные картинки. В фонде библиотеки книги на любой вкус: от классики до нотной грамоты. Вот только сейчас они все чаще пылятся на полках, продвинутые читатели перешли на аудиоформат. Разговорить любой текст слабовидящим помогает интернет и специальные программы. Но в библиотеке уверены — даже самые современные технологии вряд ли вытеснят брайлевскую классику. Ведь это не просто способ познакомиться с литературой, а главный учебник грамоты. Вот так, на ощупь, брайлисты прокладывают себе дорогу в мир большой литературы. В отличие от окружающего, для них он поистине необъятен.