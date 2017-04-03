Городской метрополитен переходит на особый режим работы из-за взрывов в Санкт-Петербурге

03.04.2017

В Екатеринбурге усилены меры безопасности на транспорте после взрывов в метро

Взрыв прогремел вскоре после обеда на синей ветке питерского метрополитена. Судя по снятым на месте ЧП кадрам, серьезно пострадал как минимум один вагон – в нем ударной волной выбило окна и двери. Очевидцы сообщили о сильном задымлении. Сейчас все станции питерского метро закрыты. Рассматриваются разные версии трагедии, в том числе террористический акт. Владимир Путин, который сейчас как раз находится в Петербурге, попросил не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования. В связи с событиями в Санкт-Петербурге, по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилены меры безопасности на транспорте – на вокзалах, в аэропорту и метро. Пассажиров досматривают с металлоискателями. Из-за этого в часы пик в подземке начали скапливаться очереди.