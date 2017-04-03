Чтобы успели получить дипломы: весенний призыв продлили до 15 июля

03.04.2017

Теперь из-за парты в военкоматы их забирать не будут


Этой весной в армию отправятся служить полторы сотни тысяч российских призывников, треть из них – из центрального военного округа. Большинство местных традиционно будут нести службу в других регионах, а 150 человек определят в президентский полк. У свердловчан по-прежнему есть выбор — на год пополнить ряды вооруженных сил, либо пройти альтернативную службу. Послужить на общественно полезном поприще решили 350 молодых людей – они два года будут работать на почте и ухаживать за больными. По информации военкоматов, с каждым призывом тех, кто пытается откосить от армии, становится все меньше. Видимо, никто не хочет получить вместо военного билета справку.

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