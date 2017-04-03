Этой весной в армию отправятся служить полторы сотни тысяч российских призывников, треть из них – из центрального военного округа. Большинство местных традиционно будут нести службу в других регионах, а 150 человек определят в президентский полк. У свердловчан
Чтобы успели получить дипломы: весенний призыв продлили до 15 июля
Теперь из-за парты в военкоматы их забирать не будут
Этой весной в армию отправятся служить полторы сотни тысяч российских призывников, треть из них – из центрального военного округа. Большинство местных традиционно будут нести службу в других регионах, а 150 человек определят в президентский полк. У свердловчан
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Чтобы успели получить дипломы: весенний призыв продлили до 15 июля