Будьте осторожны! С пятиэтажки на Мельковской – Свердлова кусками отваливается лепнина

03.04.2017

От увесистого куска бетона чуть было не пострадала женщина


Большой кусок карниза отвалился до открытия салона. Лишь чудом, по словам очевидцев, не пострадала одна из сотрудниц. Как рассказывают коллеги, женщина до сих пор в шоке. Да и остальные сотрудники теперь предпочитают не заходить, а забегать на рабочие места. Но кто предупредит посетителей, которые ничего не подозревают о нависшей угрозе. Между тем, карниз продолжает осыпаться — не так интенсивно, но приятного мало. Хотя о ЧП коммунальщиков сразу же известили. Однако сегодня коммунальщиков здесь не видели. В управляющей компании общаться с прессой не стали — это может делать только директор, которого нет. Нас просветили юристы. В данном случае карниз — общее имущество дома. И обеспечивать его сохранность и безопасность — прямая обязанность управленцев. Предупредительных мер, принятых коммунальщиками недостаточно — считают юристы. Необходимо предотвратить дальнейшее обрушение. Ведь если случится ЧП, ответственность за него будет нести УК.

Также в разделе Городской дозор
14.03.2017
Пятнистый дом: фасад многоэтажки на Чапаева разрушается с приходом весны.
Пятнистый дом: фасад многоэтажки на Чапаева разрушается с приходом весны.
17.03.2017
Погода в доме: жители улицы Ракетной лишены тепла из-за строптивых соседей
Погода в доме: жители улицы Ракетной лишены тепла из-за строптивых соседей
30.01.2017
Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»
Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»
06.09.2016
Кому платить по счетам? Жителям Уралмаша полгода приходят квитанции от разных управляющих компаний
Кому платить по счетам? Жителям Уралмаша полгода приходят квитанции от разных управляющих компаний

понедельник 03 Апреля 2017
Будьте осторожны! С пятиэтажки на Мельковской – Свердлова кусками отваливается лепнина