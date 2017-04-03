Большой кусок карниза отвалился до открытия салона. Лишь чудом, по словам очевидцев, не пострадала одна из сотрудниц. Как рассказывают коллеги, женщина до сих пор в шоке. Да и остальные сотрудники теперь предпочитают не заходить, а забегать на рабочие места. Но кто предупредит посетителей, которые ничего не подозревают о нависшей угрозе. Между тем, карниз продолжает осыпаться — не так интенсивно, но приятного мало. Хотя о ЧП коммунальщиков сразу же известили. Однако сегодня коммунальщиков здесь не видели. В управляющей компании общаться с прессой не стали — это может делать только директор, которого нет. Нас просветили юристы. В данном случае карниз — общее имущество дома. И обеспечивать его сохранность и безопасность — прямая обязанность управленцев. Предупредительных мер, принятых коммунальщиками недостаточно — считают юристы. Необходимо предотвратить дальнейшее обрушение. Ведь если случится ЧП, ответственность за него будет нести УК.
Будьте осторожны! С пятиэтажки на Мельковской – Свердлова кусками отваливается лепнина
От увесистого куска бетона чуть было не пострадала женщина
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понедельник 03 Апреля 2017
Будьте осторожны! С пятиэтажки на Мельковской – Свердлова кусками отваливается лепнина