В Екатеринбурге выбрали лучших атомщиков России

31.03.2017

В городе прошел первый девизионный чемпионат России среди атомщиков

Набрать 100 баллов на конкурсе, кажется, сложнее, чем на ЕГЭ. Жюри придирается к каждому болтику и проводку — ошибаться эти специалисты не имеют права. Они обеспечивают работу атомных станций страны. Лучших в профессии выбирают на турнире в Екатеринбурге. Александр уверен — он хоть и не успел выполнить все задания, но сработал на качество. Эксперты признают, задания WorldSkills специально делают практически невыполнимыми. Но по результатам сразу видно лидеров — тех, кто в сжатое время смог показать лучший результат. Непросто пришлось и инженерам-электроникам. Три дня они паяли платы, разрабатывали схемы и чинили измерительные приборы. Гнаться за временем пришлось и судьям. Чтобы успеть оценить работу каждого участника, они разделились на группы, каждая из которых оценивала свои критерии. В оценочном листе их десятки! В итоге больше всего баллов в номинации «Системное администрирование» набрал электрослесарь Белоярской станции Сергей Отливанов. А его коллега — инженер Андрей Шалагин — в числе лидеров в компетенции «Электроника». Вместе со своим наставником сегодня он получил серебряную медаль. Помимо награды, Андрей получил пропуск на следующий этап соревнований. А это для Белоярской станции шанс попасть на мировой чемпионат, который пройдет в Екатеринбурге уже этой осенью.