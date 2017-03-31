У трамваев выходной: 5 маршрутов ЕТТУ прекратят движение в выходные и праздничные дни

31.03.2017

Это те машины, которые пользуются спросом исключительно у трудящихся


С 1 апреля троллейбусы номер 18 и 19, а также трамвайные маршруты 9,17 и 31А будут работать только в будни. Пассажиропоток на этих маршрутах в выходные настолько мал, что экипажи работают в убыток. Проданных билетов не хватает на оплату электроэнергии и зарплаты работникам. Поэтому руководство трамвайно-троллейбусного управления обратилось в комитет по транспорту с просьбой пересмотреть график движения.

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У трамваев выходной: 5 маршрутов ЕТТУ прекратят движение в выходные и праздничные дни