Пешеходный тупик: жители Компрессорного рискуют жизнью, пытаясь добраться до остановки

31.03.2017

В округе нет ни одного пешеходного перехода

Дойти до остановки местные могут, только рискуя жизнью. Пешеходных переходов здесь нет, поэтому в часы-пик горожане стоят перед выбором – бежать «на удачу» либо долго ждать. Через дорогу от жителей не только остановка, но и магазины, школы и детсады. Самое обидное, вздыхают, то, что в проекте благоустройства квартала зебры предусмотрены. Но знаки никто не устанавливает. Уроком не стала даже авария с ребенком. То, что парковки здесь быть не должно, подтвердили и в полиции. Однако, несмотря на это, застройщик комплекса ни чем людям помочь не может. Мол, территория за домом уже не в его ведении. Между тем, районные чиновники пеняют на строителей. Говорят, пока застройщик не благоустроит уличную сеть и не передаст все это в муниципальную собственность, разрулить ситуацию власти не смогут. Жителям советуют подождать до 1 августа. Но рисковать здоровьем еще полгода местные не намерены. Надеются, что решение полиции о ликвидации стоянки ускорит процесс. Но и люди не собираются сидеть, сложа руки. Раз застройщики и чиновники дают противоречивые данные, жители решили обратиться к третьей стороне. Готовят коллективное письмо в прокуратуру.