Наживаются на чужом горе: в Екатеринбурге после визита ритуальщика из квартиры вдовца пропало 80 тысяч рублей

31.03.2017

Когда умерла супруга, пенсионер вызвал скорую, но вместо нее в двери постучался представитель похоронной службы

Беда не приходит одна, вздыхает Вячеслав Степанович. Пенсионер рассказывает полицейским, что сначала потерял жену, а вскоре и все похоронные деньги. По его словам, когда умерла супруга, он сразу позвонил в скорую. Но первым приехал мужчина, который представился работником похоронного бюро. Вдовец, растерявшись, заключил с ним договор — и достал из тайника часть гробовых. После ухода ритуальщика дедушка хватился 80ти тысяч. Родные подозревают, что на горе старика нажился именно агент. Родственники тут же вызвали правоохранителей. Им пострадавший объяснил, что похоронщик мог видеть, куда он положил остальные деньги. Однако в бюро ритуальных услуг, где работает агент, в виновность сотрудника не верят. Говорят, он взял лишь аванс и оставил расписку со своими личными данными. Да и наедине с пенсионером работник не оставался. Впрочем, родственников Вячеслава Степановича волнуют не только пропавшие деньги, но и ответ на вопрос, как ритуальщики узнали об их несчастье. Ведь их никто не звал. Это для правоохранителей как раз не тайна. В борьбе за заказ агентства используют даже нелегальные средства, например, прослушку раций экстренных служб. И только от скорбящих зависит, будут ли у них новые клиенты. Что касается пропавших денег, делом занимается полиция. Сотрудник похоронного бюро, которого подозревают в краже, тоже дал показания в полиции.