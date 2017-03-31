Капитальный пожар: жители Первоуральска остались без квартиры после плановой реконструкции

31.03.2017

Их жилье сгорело дотла. Огонь не пощадил ни мебели, ни вещей, ни домашних животных

Рвануло в подъезде, а сгорела квартира Николая. Он и спустя год после пожара отлично помнит, что в тот злополучный день в доме проводили капитальный ремонт. Рабочие красили стены, держа при себе флягу с растворителем. Из-за курения произошел взрыв, который отчетливо слышала соседка. По счастливой случайности дома никого из людей не оказалось. Но в дыму задохнулись любимые животные — две кошки и собака. Квартира же выгорела до тла. Теперь семья живет на съемной квартире и отдает 20 тысяч в месяц. Кроме этого, пришлось купить новые вещи детям, заказать экспертизу у оценщиков, нанять адвоката. Денег катастрофически не хватает. Делать ремонт не на что, да и невозможно. Сначала семья обратилась с претензией в ЕРЦ, который отвечал за проведение капремонта, и потребовала вернуть им 3,5 миллиона рублей. Однако компания платить отказалась. Пришлось судиться. Тяжба длилась целый год. Но раскошеливаться ответчики не торопятся — они решили обжаловать решение в областном суде. Управляющая компания тем временем продолжает выставлять счета за услуги, которыми сейчас никто не пользуется. Долг у погорельцев накопился немаленький. И если присужденные полтора миллиона когда-то выплатят, то больше половины придется отдать за долги.