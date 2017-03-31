Екатеринбуржцы в честь дня птиц подарили пернатым кормушки и скворечники

31.03.2017

Апартаменты уже оценило компетентное жюри

Эту кормушку Сава вместе с родителями мастерил 3 дня. Старался не только ради пернатых, но и ради победы в конкурсе. Судя по количеству соперников, вскоре у птиц, живущих в этом парке, появятся целая фуд-зона и жилой квартал. По условиям, изделие должно быть не только практичным, но и экологичным. Домики собирали исключительно из дерева. Никаких пластмассовых бутылок, которые могут навредить птичкам. Катя позаботилась даже об удобстве пернатых. Ее скворечник утеплен, правда, для этого пришлось немного урезать рацион домашней скотины. В домики и столовые участники заманивали птиц, кто как мог. Одни решили выделиться декором, другие броскими надписями. Были даже поделки с национальным колоритом. Их уже сегодня можно увидеть на деревьях парка. С открытием жилого квартала для пернатых пришлось повременить. Из-за выпавшего снега закрепить скворечники на стволах не получилось. А вот кормушки уже расположили на самых видных местах, чтобы любой горожанин мог покормить птиц.