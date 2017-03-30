Водитель такси, поссорившись с пассажирами, увез их 5-ти летнего ребенка

30.03.2017

Причиной ссоры между таксистом и родителями стало отсутствие детских кресел в машине

Эта поездка сразу зашла в тупик. И теперь Александра жалеет, что тут же не вышла из автомобиля. Уж очень хотелось в поздний час с двумя маленькими сыновьями скорее попасть домой. Диспетчера службы такси она предупреждала, что поедет с детьми. Несмотря на это, за ней прислали машину без специальных автокресел, а таксист в ответ на претензию — начал хамить и угрожать. То, что произошло дальше, молодая мама вспоминает с ужасом. Маневры таксиста попали на камеры видео-наблюдения. На них видно, как серая калина несется по двору с открытой дверью, а за машиной бегут напуганная Александра и ее брат. Когда они поняли, что лихача не догнать, первым делом позвонили диспетчеру. Но услышав о том, что произошло, в службе такси поспешили откреститься от водителя. Ребенка, которого он увез от матери, таксист доставил в отделение полиции. Объяснил, что не сразу заметил 5тилетнего мальчика на заднем сиденье. Малыш, испугавшись, затаился. Правоохранителям водитель поведал, и почему так торопился уехать. Говорит, что это не он угрожал молодой маме, напротив — ему пригрозили родственники пассажирки. Версии водителя и пассажирки сейчас проверяют полицейские и следственный комитет. Во дворе, где случился конфликт, уже нашлись его очевидцы. В службе такси, которая отправила машину на вызов — от комментариев отказались. У Александры с детьми теперь одна дорога — к психологу. После случившегося старший сын Саши постоянно плачет и просится на руки. На такси они пока не ездят. Врач посоветовал больше гулять пешком