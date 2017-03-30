В Екатеринбурге открылась выставка старинных велосипедов

30.03.2017

Музей истории города собрал уникальные экспонаты вместе с фотографиями и воспоминаниями горожан

Восстановлением велосипедов, которые как минимум вдвое старше его, Тимофей увлекся еще в школе. Под мастерскую приспособил кладовку. Узнав об увлечении юноши, соседи стали пригонять своих железных коней — чтобы мастер дал им вторую жизнь. Говорит, такие раритеты сейчас популярны не только среди коллекционеров, но и у охотников за новыми ощущениями от езды на байке. Путешествие в прошлое на старых добрых велосипедах можно совершить на выставке, посвященной советским моделям. Коллекцию собирали всем миром. Большую часть экспонатов принесли горожане. В нашем городе история велосипеда насчитывает уже двести лет. Первые велики были самодельными. На них ездили рабочие монетного двора. Но вскоре такой спорт стал настолько модным, что городской думе пришлось принять правила езды на велосипедах по Екатеринбургу. Как и сейчас, ездить на двухколесных разрешалось только по проезжей части. Парки, скверы и тротуары были для пешеходов. При этом двигаться быстрее бегущей лошади было строго запрещено. На этих фотографиях Игорь Владимирович со своим любимым подростковым велосипедом. Его изготовили на Свердловском велозаводе. Мало кто знает, но после Великой Отечественной войны в Свердловске в течение 13 лет производили детские и подростковые байки. На прочность железных коней испытывали дети сотрудников предприятия — во время летних каникул. Им поручали колесить по самым плохим дорогам. Многие экспонаты, несмотря на почтенный возраст, всё еще в строю. Поэтому по окончании выставки вернутся к своим владельцам — и продолжат путь по современным дорогам.