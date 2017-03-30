Пару лет назад Гриша боялся даже подойти к искусственным волнам, а сейчас охотно в них купается. Двигательная терапия пошла ее сыну на пользу, рассказывает мама. Ребенка с аутизмом здесь заставили выйти из зоны комфорта – своего одинокого мира, и теперь он осваивается среди других детей. Заставить аутистов общаться — одна из самых непростых задач для их родителей. Им в помощь — программы профориентации. В этой библиотеке, например, ребята пробуют себя в роли реставраторов и мерчендайзеров. Ведь у них тяга к тому, чтобы расставлять все по полочкам. Такие дети хорошо себя чувствуют и на сцене, работая по четкому сценарию. По статистике, каждый 80-ый ребенок в России — аутист. Но официально зарегистрировано в сотни раз меньше — многие родители просто закрывают глаза на эту проблему. А между тем, говорят общественники, чем раньше ребенку поставят диагноз, тем больше у него шансов на полноценную жизнь. Выявлять этот диагноз на ранних стадиях учатся в лаборатории мозга. К примеру, ребенку предлагают выбрать на
Напомнить об аутизме: Екатеринбург готовится принять участие во всемирной акции «Зажги синим»
По статистике, каждый 80-ый ребенок в России — аутист
Пару лет назад Гриша боялся даже подойти к искусственным волнам, а сейчас охотно в них купается. Двигательная терапия пошла ее сыну на пользу, рассказывает мама. Ребенка с аутизмом здесь заставили выйти из зоны комфорта – своего одинокого мира, и теперь он осваивается среди других детей. Заставить аутистов общаться — одна из самых непростых задач для их родителей. Им в помощь — программы профориентации. В этой библиотеке, например, ребята пробуют себя в роли реставраторов и мерчендайзеров. Ведь у них тяга к тому, чтобы расставлять все по полочкам. Такие дети хорошо себя чувствуют и на сцене, работая по четкому сценарию. По статистике, каждый 80-ый ребенок в России — аутист. Но официально зарегистрировано в сотни раз меньше — многие родители просто закрывают глаза на эту проблему. А между тем, говорят общественники, чем раньше ребенку поставят диагноз, тем больше у него шансов на полноценную жизнь. Выявлять этот диагноз на ранних стадиях учатся в лаборатории мозга. К примеру, ребенку предлагают выбрать на