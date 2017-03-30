Напомнить об аутизме: Екатеринбург готовится принять участие во всемирной акции «Зажги синим»

30.03.2017

По статистике, каждый 80-ый ребенок в России — аутист


Пару лет назад Гриша боялся даже подойти к искусственным волнам, а сейчас охотно в них купается. Двигательная терапия пошла ее сыну на пользу, рассказывает мама. Ребенка с аутизмом здесь заставили выйти из зоны комфорта – своего одинокого мира, и теперь он осваивается среди других детей. Заставить аутистов общаться — одна из самых непростых задач для их родителей. Им в помощь — программы профориентации. В этой библиотеке, например, ребята пробуют себя в роли реставраторов и мерчендайзеров. Ведь у них тяга к тому, чтобы расставлять все по полочкам. Такие дети хорошо себя чувствуют и на сцене, работая по четкому сценарию. По статистике, каждый 80-ый ребенок в России — аутист. Но официально зарегистрировано в сотни раз меньше — многие родители просто закрывают глаза на эту проблему. А между тем, говорят общественники, чем раньше ребенку поставят диагноз, тем больше у него шансов на полноценную жизнь. Выявлять этот диагноз на ранних стадиях учатся в лаборатории мозга. К примеру, ребенку предлагают выбрать на столе-либо компьютере разные предметы. По его реакции многое становится ясно. Признаки аутизма у малышей вскоре будут выявлять и особых курсах, куда ребенка с мамой будут направлять психиатры. Ведь помощь при таком заболевании требуется и взрослым. В выходные Екатеринбург вновь присоединится к всемирному дню информирования о проблеме аутизма. Поддержать акцию призывают всех горожан. Сами же малыши получат подарок — в городе откроют первый на Урале кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра.

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Напомнить об аутизме: Екатеринбург готовится принять участие во всемирной акции «Зажги синим»